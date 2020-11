Editoria: Martella, ‘per diritto autore cruciale battaglia contro pirateria'

11 novembre 2020 a

Roma, 11 nov (Adnkronos) - “È stata anche introdotta una misura di enforcement degli strumenti sanzionatori dell'AGCOM – spiega Martella - che ha portato la sanzione massima fino al 2% del fatturato”. (segue)

(Adnkronos) - “Inoltre, dopo l'approvazione al Senato del disegno di legge di delegazione europea che recepisce la direttiva UE Copyright, il provvedimento è approdato alla Camera e auspico che si possa esaminare rapidamente – sottolinea il sottosegretario dem - per arrivare ad avere anche in Italia un quadro normativo completo per tutelare il diritto d'autore, i prodotti editoriali, l'industria creativa e il lavoro giornalistico, anche attraverso una giusta remunerazione”.

”Credo davvero ci siano tutte le condizioni per far presto. Occorre infine agire anche dal punto di vista culturale – conclude Martella - perché 5 milioni di utenti di siti illegali è un dato che fa riflettere. La pirateria è un furto di lavoro e di creatività e va contrastato in ogni modo”.