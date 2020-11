Coronavirus: Pagano (Pd), 'sospendere Patto stabilità Ue anche nel 2022'

11 novembre 2020 a

Roma, 11 Nov.(Adnkronos) - “E' un bene che l'Unione Europea inizi a discutere seriamente riguardo alle regole che già prima dell'arrivo del Covid costituivano un grande ostacolo alla crescita per Paesi come il nostro. Il fatto che si sia deciso di sospendere il Patto di Stabilità anche per il prossimo anno è senz'altro positivo. Lo dichiara Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera.

"Ora, anche guardando alle reali prospettive di ripresa economica dell'Eurozona nei prossimi mesi, è inevitabile che la discussione si allarghi alla possibilità di prorogare la sospensione anche al 2022, sempre nell'ottica di una revisione completa delle regole di bilancio. Le parole del Commissario Gentiloni, in questo senso, fanno ben sperare, soprattutto perché pronunciate dal principale promotore di questo nuovo corso dell'UE senza cui questo e molti passi avanti di questi mesi avrebbero difficilmente visto la luce”, conclude Pagano.