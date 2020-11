Coronavirus: nel Cremonese un denunciato e 8 multati per violazione norme

11 novembre 2020 a

a

a

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - Una persona è stata denunciata e otto multate dai carabinieri in provincia di Cremona per violazione delle norme per arginare la diffusione del coronavirus. Due pescatori, cittadini rumeni, sono stati controllati dai militari lungo l'argine del Po. I due hanno presentato un'autocertificazione attestante uno spostamento iniziato da Brescia con destinazione Cremona, lungo l'autostrada A21, per recarsi a pescare e sono stati multati.

Un cittadino italiano 49enne, residente a Rivolta D'Adda, è stato invece denunciato per istigazione a disobbedire alle leggi. L'uomo aveva scritto un commento a un post su un social network sulle chiusure di alcuni locali pubblici disposte dai carabinieri per violazione delle normative nazionali e regionali anti-Covid, inneggiando alla disobbedienza sociale alle stesse norme.

Infine a Crema sei cittadini rumeni sono stati fermati sulla tangenziale per un controllo e sono stati multati perché da una provincia vicina senza alcuna motivazione.