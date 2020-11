Coronavirus: governo valuta esercito e Protezione Civile a Napoli

11 novembre 2020 a

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza si sarebbe valutato l'invio dell'Esercito e della Protezione civile a Napoli. L'idea, caldeggiata anche dal presidente del Consiglio, sarebbe finalizzata a dare supporto e sostegno alle strutture sanitarie in affanno e ad allestire ospedali da campo, non legata dunque a timori per l'ordine pubblico. (segue)