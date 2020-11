BPER Banca e Banco di Sardegna collocano ACUORE, la nuova polizza Arca per tutelare la salute

11 novembre 2020 a

(Verona, 11 novembre 2020) - La soluzione innovativa di Arca Assicurazioni per la salute ora in tutte le filiali del Gruppo BPER Banca.

Verona, 11 novembre 2020- Al via in tutte le filiali del Gruppo BPER Banca ACUORE, l'innovativa soluzione di Arca Assicurazioni per proteggere il valore della salute. BPER è bancassicurazione e offre alla clientela molte soluzioni di protezione assicurativa, ora i clienti possono trovare in filiale anche una soluzione per tutelare la propria salute e quella dei propri cari.

ACUORE è rivolta sia alle PMI sia ai privati e permette di assicurare fino a 10 persone anche al di fuori del nucleo familiare.

La nuova polizza:

• consente di accedere a un network di oltre 50.000 strutture convenzionate con UniSalute, partner di Arca Assicurazioni

• oppure, in alternativa, richiedere il rimborso delle prestazioni sanitarie presso strutture non convenzionate o presso il Servizio Sanitario Nazionale

• offre servizi di consulto medico e di prenotazione di visite ed esami attraverso diversi canali digitali h24 e servizi innovativi come il videoconsulto medico.

Per questo ACUORE è un piano sanitario integrato, innovativo e accessibile grazie alla possibilità di rateizzare il premio, con applicazione di sconti in base al numero di assicurati.

Ricca di coperture e servizi, ACUORE offre al cliente benefici essenziali per la salute:

• PREVENZIONE: tutti gli accertamenti e i check up, differenziati per età dell'assicurato, che permettono di anticipare e gestire per tempo quelle situazioni che potrebbero mettere a repentaglio la salute

• VELOCITÀ E IMMEDIATEZZA: prenotare accertamenti, visite e esami è semplice, veloce e senza lunghe attese grazie al network di strutture convenzionate con UniSalute, comodamente attraverso APP, sito e centrale operativa UniSalute

• ATTENZIONE E CURA DELLA PERSONA: servizio completo di assistenza nelle fasi pre, durante e post cura, con prestazioni e servizi fruibili gestiti da un network di strutture sanitarie certificate e qualificate

• LIBERTÀ DI FARE: possibilità di accedere a molteplici prestazioni di prevenzione e/o di cura con facilità, anche con tanti servizi e supporti disponibili comodamente da casa. Compresa la libertà offerta dai molti servizi tecnologici per gestire da casa prenotazioni e richieste di rimborso, tramite App e web oltre alla centrale telefonica.

ACUORE è anche una risposta alla situazione sanitaria attuale, con garanzie e servizi che ne fanno un prodotto resiliente:

• INDENNITA' GIORNALIERA: ACUORE prevede una diaria giornaliera per i 14 giorni di isolamento domiciliare successivi ad un ricovero per Covid-19

• VIDEOCONSULTO: nuovo servizio, attivato anche per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus, grazie al quale il cliente può ricevere assistenza medica tramite collegamento in videoconferenza

• SERVIZI DIGITALI: da casa ed in qualsiasi orario, con il device preferito, è possibile prenotare le prestazioni o richiederne il rimborso.

Struttura dell'offerta

Disegnata sulle esigenze di ciascuno, offre la possibilità di scegliere tra 2 diversi moduli: ACUORE SUPER offre una copertura completa per infortuni e malattia con molteplici prestazioni mediche, con e senza ricovero; ACUORE SMART offre una copertura in caso di grandi interventi chirurgici da infortunio e malattia, assicurando comunque una serie di importanti prestazioni mediche anche in assenza di ricovero quali ad esempio le visite specialistiche.

Maggiori informazioni in tutte le filiali del Gruppo BPER Banca

BPER Banca

ll Gruppo BPER Banca nasce nel 1992 per iniziativa di BPER Banca. L'obiettivo di fondo è quello di creare una realtà in cui ogni Banca possa sfruttare le sinergie di un grande Gruppo, mantenendo però autonomia operativa e radicamento territoriale. Il Gruppo BPER Banca è oggi una realtà forte di due Banche commerciali, tutte autonome e ben radicate nei diversi territori di appartenenza. Oltre agli istituti di credito, il Gruppo comprende anche numerose Società prodotto (risparmio gestito, credito personale, leasing e factoring) e strumentali.

Arca Assicurazioni

Arca Assicurazioni, parte del Gruppo Unipol, nasce nel 1995 ed è stata la prima Compagnia assicurativa italiana ad offrire il prodotto Auto attraverso gli sportelli bancari; oggi ha ampliato la propria offerta nell'area della protezione della famiglia e del patrimonio. Grazie alla sua rete di vendita costituita esclusivamente da banche, ha sviluppato un vero e proprio sistema di bancassicurazione, che si distingue in Italia per la completezza, la specializzazione e la qualità del servizio.