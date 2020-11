Alba Leasing partecipa a Ecomondo 2020 Digital Edition

11 novembre 2020 a

(Milano, 11 novembre 2020) - La società leader in Italia nel leasing energetico presenta le nuove soluzioni finanziarie per le aziende della economia circolare a cui è dedicato uno speciale plafond rilasciato da Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Milano, 11 novembre 2020 - Alba Leasing – primaria società nella locazione finanziaria presieduta da Luigi Roth – partecipa a Ecomondo 2020 Digital Edition, la fiera sull'innovazione e la bioeconomia circolare per un futuro sostenibile che si tiene fino al 15 novembre in modalità digitale dalla Fiera di Rimini.

Per quasi due settimane vengono organizzati incontri B2B, networking e seminari, per consentire alla community della green economy di stringere relazioni attraverso una piattaforma online. Alba Leasing, in particolare, mette a disposizione dei visitatori una “vetrina” digitale sempre aperta: attraverso una bacheca con materiale illustrativo, viene data la possibilità di prenotare un incontro virtuale con i professionisti della Società per approfondire l'universo del leasing.

Prima in Italia a finanziare investimenti nella produzione di biometano e biogas, nel corso degli anni Alba Leasing ha finanziato oltre 100 milioni di euro nella produzione di energia da fonte solare e una ampia serie di impianti nell'ambito dell'energia eolica, tra cui il parco eolico in provincia di Matera, all'avanguardia per tecnologia, dimensioni e potenza generata.

La società, leader in Italia nel settore del leasing energetico, è presente a Ecomondo per condividere con i visitatori la propria esperienza e presentare le soluzioni finanziarie per il settore della sostenibilità ambientale, dell'efficienza energetica e della green mobility. Alle aziende di questi comparti Alba Leasing garantisce la completa copertura finanziaria dell'investimento con un payback stimato tra i 18 e i 72mesi, un piano di rimborso personalizzato a fronte di un minimo anticipo e, grazie ad un nuovo accordo, l'accesso a finanziamenti agevolati garantiti dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

Con il leasing finanziario o il leasing operativo (noleggio) è possibile finanziare impianti, accessori e derivati relativi alla produzione di energia da fonti alternative: idroelettrico, mini-idroelettrico, eolico, minieolico, fotovoltaico, impianti alimentati a biogas-biodigestori, cogenerazione e trigenerazione, autotrasformatori a controllo di armoniche, building automation control system, caldaia, illuminotecnica, motori elettrici, pompe di calore, solare termico, veicoli autoguidati.

Alba Leasing è una società specializzata nei finanziamenti in leasing, partecipata da Banco BPM S.p.A. (39,19%), BPER Banca S.p.A. (33,50%), Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (19,26%) e Credito Valtellinese S.p.A. (8,05%). Alba Leasing offre l'intera gamma di prodotti leasing – leasing strumentale, targato, immobiliare, energetico, agevolato e operativo – che distribuisce avvalendosi di un network distributivo di oltre 6.300 sportelli di banche azioniste e banche convenzionate. Nel 2019 ha sottoscritto 13.000 contratti per uno stipulato di 1,5 miliardi di euro.

