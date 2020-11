Nuova Suzuki ACROSS PLUG-IN. “Elettrica sempre, ibrida quando serve” Disponibile presso gli showroom Autogrup S di Torino

10 novembre 2020 a

a

a

(Torino, 22 ottobre 2020) - Torino, 22 ottobre 2020 - La Concessionaria Suzuki Autogrup S, offre a tutti i clienti, la possibilità di conoscere da vicino la nuova Suzuki ACROSS PLUG-IN, il primo SUV con tecnologia Plug-In della gamma Hybrid Suzuki.

Suzuki ACROSS PLUG-IN: precedenza all'elettrico

Grazie a un sistema ibrido plug-in innovativo, ACROSS PLUG-IN funziona primariamente in modalità elettrica. La sua batteria da 18,1 kWh garantisce un'autonomia massima di 98km in città a zero emissioni (ciclo WLTP) in modalità completamente elettrica. Dal punto di vista della trazione, troviamo ben tre motori: due elettrici, uno per ciascuno degli assi del veicolo. I due motori elettrici sono rispettivamente da 182 cavalli (sull'asse anteriore) e 54 cavalli (sull'asse posteriore. A questi si affianca un efficiente 4 cilindri 2.5 a ciclo Atkinson da 185 cv.

La potenza combinata massima di ACROSS PLUG-IN è pari a 306 cavalli.

I tre motori e i diversi tipi di trazione sono orchestrati automaticamente dalla vettura in base alle condizioni di guida e alle preferenze del guidatore, per garantire il massimo dell'efficienza combinato con performance da sportiva.

Una Trazione Integrale mai vista prima

L'architettura ibrida di ACROSS PLUG-IN crea uno schema di trazione integrale innovativo. Non è presente un collegamento meccanico tra i due assi. Questa soluzione prevede la possibilità di garantire la trazione 4WD anche senza avviare il motore termico. Questa peculiare possibilità è garantita dal motore elettrico posteriore controllato dall'AWD Integrated Management (AIM).

Se il livello di carica delle batterie si abbassa sotto la soglia minima prevista la trazione 4x4 è garantita dall'attivazione del motore termico, che fornisce l'energia necessaria ad alimentare il motore posteriore.

Allestimento completo, tutto di serie

ACROSS PLUG-IN è disponibile con allestimento YORU, un'unica configurazione con tutto di serie: guida autonoma di livello 2, interni in pelle riscaldati con regolazione elettrica, fari full LED, cerchi bicolor 19”.

Suzuki ACROSS è disponibile a 399€ al mese con Suzuki Solutions, grazie agli incentivi Suzuki e all'ecobonus previsto per le vetture le cui emissioni di CO2 rientrano nella fascia 21-60 g/km e dopo 3 anni decidi in piena libertà se sostituirla, tenerla saldando l'importo residuo o restituirla.

Scopri ACROSS PLUG-IN e la gamma Hybrid presso gli showroom di Torino e Moncalieri

ACROSS PLUG-IN e tutta la gamma Suzuki Hybrid, le novità e i modelli che hanno già conquistato successo nel mercato sono disponibili presso le sedi torinesi di Autogrup S.

Lo Showroom di Torino si trova in Corso Giulio Cesare, 324/328, un ambiente moderno e accogliente, perfetto per la scelta della nuova vettura ed è aperto dal lunedì al sabato, con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30;

Il Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Per maggiori informazioni su Autogrup S Torino e sulla nuova ACROSS PLUG-IN: Autogrup S S.p.A

MAGGIORE GIOVANNI MAIL: [email protected] CELL. 3408326000

Telefono della concessionaria 011/6787107

Lo Showroom di Moncalieri si trova in Corso Trieste, 140, un ambiente moderno e accogliente, perfetto per la scelta della nuova vettura ed è aperto dal lunedì al sabato, con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30;

Il Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Per maggiori informazioni su Autogrup S Torino e sulla nuova ACROSS PLUG-IN: Autogrup S S.p.A

CASTAGNERIS FABRIZIO MAIL: [email protected] CELL. 3396052252

Telefono della concessionaria 011/6311147

Le sedi sono attrezzata con tutte le misure di sicurezza per garantire ai clienti di poter conoscere la gamma Suzuki, effettuare test drive e ricevere assistenza tecnica in completa sicurezza, grazie ai dispositivi di protezione e sanificazione migliori del mercato che ne costituiscono la dotazione.