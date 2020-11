10 novembre 2020 a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Profumo, ad di Leonardo, da poco condannato in I grado a 6 anni di carcere per irregolarità nella gestione di Monte dei Paschi di Siena, è ancora al suo posto. A quando le dimissioni?". Lo scrive in un post scriptum su Facebook Alessandro Di Battista, del M5S.