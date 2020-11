Fatti coccolare da Stufe a Pellet Italia, arriva il Black Friday

10 novembre 2020 a

a

a

(Milano 10 novembre 2020) - Milano, 10 Novembre 2020. Lasciarsi avvolgere da un caldo sano, economico ed eco-sostenibile, espressione di innovazione e alta qualità Made in Italy. Oggi ancora più conveniente grazie al Black Friday. Un sogno che con

Ha ottenuto la fiducia di oltre 65mila clienti, che hanno approfittato di un riscaldamento eco-compatibile per bollette più leggere, senza rinunce sul piano del comfort. La proposta è strutturata infatti per garantire il riscaldamento dell'intera abitazione, grazie ad esempio alla

Dalla progettazione all'ultima operazione relativa all'assemblaggio, ogni stufa rispecchia cura e qualità 100% italiane. La sede di

Acquisto online dal produttore e con il Black Friday sconti ancora più vantaggiosi

Perché stufe realizzate con materie prime selezionate, design curati e tecnologicamente all'avanguardia sono proposte a prezzi competitivi? È il vantaggio di acquistare direttamente dall'azienda produttrice, evitando qualunque forma di intermediazione. E il Black Friday porta tanti nuovi sconti, che tagliano ulteriormente i prezzi.

I 16 modelli di stufe fanno riferimento a tre tipologie: idro, ad aria e caldaie (anche con

E per quello che riguarda il pagamento? Tutte opzioni sicure: pagamento alla consegna, bonifico bancario, carta di credito, Apple Pay, Google Pay. C'è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Soisy, marketplace dei prestiti tra privati. La domanda di rateizzazione avviene in pochi passaggi utilizzando PC o smartphone. Non sono applicate spese nascoste, è tutto incluso nella rata mensile. Zero rischi, massima praticità.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR