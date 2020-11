Coronavirus: Sibilia, 'positivo ma ne sono uscito, limitare contatti anche in famiglia'

10 novembre 2020 a

(Adnkronos) - "Ho avuto il COVID ma ora sto bene e al lavoro. Vorrei ringraziare il personale della Polizia Sanitaria e il personale medico del Celio per la professionalità, la disponibilità e la vicinanza che mi hanno mostrato. Al lavoro giorno e notte a processare tamponi. Grazie per tutto ciò che state facendo. E grazie a tutti gli operatori sanitari d'Italia che sono in prima linea nella cura delle persone in condizioni critiche". Così il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del M5S, in un lungo post su Facebook in cui si racconta e raccomanda di limitare i contatti, anche in famiglia.

"Il rigoroso rispetto di tutte le precauzioni, della distanza sociale e l'utilizzo della mascherina mi ha consentito di non contagiare i miei cari e i collaboratori più stretti anche nei momenti subito precedenti all'esito del primo tampone. Seguendo le precauzioni prima e le prescrizioni mediche poi è possibile limitare i danni e sconfiggere la malattia. Riducendo la saturazione delle terapie intensive. Per farlo vanno ridotte le attività allo stretto indispensabile. Limitate i contatti al massimo. State a distanza, sempre - raccomanda infatti Sibilia - anche in casa con i vostri familiari. Anzi, in particolare modo con loro".

"Ok seguire le regole dei DPCM, ma siate ancora più attenti. Credetemi, quando saprete che voi, o qualcuno vicino a voi, è risultato positivo benedirete ogni precauzione ulteriore che avrete preso. Per fortuna non ho avuto alcun sintomo - racconta il sottosegretario - a parte la perdita dei sapori per un paio di giorni, e non sono stato costretto ad assumere farmaci".