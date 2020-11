10 novembre 2020 a

a

a

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - Sono 6.682 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali lombardi, in aumento di 268 unità rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 708, in aumento di 38 da ieri. I guariti e i dimessi, secondo i dati della Regione Lombardia, sono 6.780 in più di ieri.