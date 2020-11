Codici sconto Black Friday: origini e risparmio

10 novembre 2020 a

(Prato, 11 novembre 2020) - Parliamo delle origini dei codici sconto e come utilizzarli su CodiceRisparmio per ottenere sconti extra e risparmiare durante il Black Friday 2020.

Prato, 11/11/2020 - Da qualche anno a questa parte, Novembre viene riconosciuto come il mese migliore per fare shopping. In questo periodo dell'anno infatti, molte persone aspettano il tanto atteso Black Friday, la celebrazione che permette di risparmiare in modo assurdo su centinaia di prodotti.

Ma come è nato il Black Friday e cosa bisogna fare per riuscire a fare degli affari in piena regola durante questo periodo? Ecco tutto quello che devi sapere in merito a quest'argomento.

Black Friday: Quali sono le origini di questa festa?

Come prima cosa, è bene approfondire le origini del Black Friday. Questa festa ha origini americane e si svolge tradizionalmente il venerdì successivo a quello del Giorno del Ringraziamento.

La prima edizione di questo giorno speciale si ebbe nell'anno 1924. A quel tempo, furono i grandi magazzini Macy's a dare vita a quest'occasione, invogliando chiunque ad approfittare di prezzi speciali per acquistare in anticipo i regali di Natale. In effetti, se rifletti, il Black Friday si tiene poche settimane prima di Natale. Chiunque approfittarono di tale evento ed il suo successo fu incredibile.

Negli anni successivi, Macy's decise di ripetere la ricorrenza, ma questa volta la concorrenza non si fece prendere alla sprovvista. Anche altre attività commerciali decisero di proporre la propria merce a prezzi molto bassi e le persone acquistarono in preda ad un impulso di euforia.

Al contrario di quello che possa pensare comunque, il successo del Black Friday tra i commercianti non fu immediato. Difatti, alcuni avevano addirittura dei dubbi al riguardo e temevano che un'occasione del genere potesse mandarli in rovina. Solo negli anni '60 quest'evento divenne una sorta di tradizione mentre negli anni '80 ci fu il boom definitivo, grazie anche al roseo periodo economico negli Stati Uniti, che sancì l'enorme successo di questo giorno speciale.

Oggi, il Black Friday è noto in diverse zone del mondo, a causa dello sviluppo di internet e dello shopping digitale. Non a caso, si può dire che questa celebrazione venga rispettata maggiormente dalle attività commerciali online che decidono di mettere a disposizione della clientela svariati articoli a cifre irrisorie.

Qual è il significato del nome?

A questo punto, magari ti chiedi qual è il significato del nome Black Friday. Ebbene, devi sapere che ci sono diverse teorie che ipotizzano l'origine del nome, ma nessuna fino ad oggi è stata confermata.

Alcuni associano questa denominazione ai grandi assembramenti creati nei magazzini ed alle file che si formano per acquistare un determinato prodotto. Se rifletti, per commessi ma anche per i clienti questo giorno è un “venerdì nero” proprio perché c'è un caos incontrollabile che assale attività commerciali di ogni genere.

Per altri invece, questo nome deriva dal “venerdì nero” delle aziende americane. Negli anni di maggior successo di questa celebrazione infatti, molti dipendenti si davano per malati per poter andare a fare shopping con le proprie famiglie. Questo rappresentava una grossa perdita per le aziende che perdevano quasi l'intera manodopera per una giornata intera.

Infine, c'è l'ipotesi più accreditata sull'origine del nome Black Friday. Per molti commercianti, durante questo giorno il registro contabile diventava completamente nero. Questo perché gli incassi venivano registrati con un segno + rigorosamente scritto con matita o pennarello nero. Tale gesto aveva anche una sorta di valore scaramantico, visto che faceva dimenticare all'imprenditore i segni rossi presenti sul registro, vale a dire le perdite subite a livello economico.

Cosa si intende per Black Week?

Grazie anche all'avvento di internet, ormai il Black Friday è un fenomeno in voga tra e-shop di ogni tipologia. Tuttavia, alcuni e-commerce e portali online hanno deciso di aumentare le proprie offerte, dando vita alla cosiddetta Black Week.

Ma cosa si intende per Black Week? Ebbene, quest'usanza riguarda l'intera settimana che coinvolge il Black Friday. Solitamente quindi, la Black Week viene identificata con l'ultima settimana di Novembre. Durante questo periodo, i negozi lanciano offerte e promozioni a profusione, aumentando gli sconti sui prodotti in vendita fino punto massimo raggiunto con il “venerdì nero”.

Alcune attività commerciali, in particolar modo quelle che si occupano della vendita di elettrodomestici, estendono la Black Week fino al lunedì successivo al Black Friday, chiamato Cyber Monday. In questo caso, puoi approfittare di offerte fantastiche su cellulari, laptop, console, elettrodomestici e molto altro ancora.

Come acquistare in modo intelligente durante il Black Friday?

Ci sono diversi modi per riuscire ad acquistare in modo intelligente durante il Black Friday. In effetti, puoi seguire dei semplici consigli per ottenere prodotti che hai sempre desiderato a prezzi davvero bassi.

Come prima cosa, ricorda di non farti prendere dall'euforia. Molti commercianti cercano di far pressione sui propri clienti, lanciando promozioni lampo o a tempo limitato. Tuttavia, se vuoi fare uno shopping onlineintelligente, valuta l'effettivo sconto applicato e non il tempo che rimane per sfruttare l'offerta.

Inoltre, cerca il miglior prezzo su diversi portali. Non basarti su un singolo e-commerce, ma valuta quale piattaforma può essere la migliore per le tue esigenze.

Infine, ricorda di sfruttare particolari strumenti in grado di farti ottenere determinati vantaggi. Ad esempio, grazie ai codici sconto Black Friday che potrai trovare su CodiceRisparmio, riuscirai ad ottenere tutto ciò che desideri in modo conveniente e favorevole. Ricorda che sul nostro sito potrai trovare tantissimi coupon Black Friday che ti permetteranno di risparmiare anche sui regali di Natale. In questo modo riuscirai a fare delle ottime sorprese e rendere felici tutti i tuoi parenti o amici.

In ultima analisi, ora conosci davvero tutte le informazioni in merito al Black Friday. Non farti trovare impreparato, sfrutta quest'opportunità, pensa a quali regali puoi fare ed acquista molteplici articoli approfittando delle occasioni presenti su CodiceRisparmio.it.

