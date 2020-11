Bergamo: da Regione Lombardia 1,5 mln per caserma carabinieri a Caravaggio

10 novembre 2020 a

a

a

Milano, 10 nov. (Adnkronos) - E' stata approvata dalla giunta regionale della Lombardia l'ipotesi di accordo di programma per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri nel Comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo, con competenza territoriale estesa ai Comuni di Arzago d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica. La struttura sarà realizzata in sostituzione dell'attuale sede. L'insieme di interventi, nel loro complesso, comporterà una spesa di 1,8 milioni di euro, finanziati da risorse regionali per 1,5 milioni di euro e da risorse comunali per la restante quota di 300mila euro.

Il progetto prevede l'avvio dei lavori a maggio 2021 e l'ultimazione e il collaudo a settembre 2022. L'approvazione dell'accordo di programma è previsto entro la metà del mese di dicembre. "Oggi compiamo un ulteriore passo avanti verso la realizzazione della nuova caserma, un presidio territoriale più adeguato per l'Arma dei Carabinieri", spiega l'assessore regionale alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni con delega alla Programmazione negoziata, Massimo Sertori.

L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, sottolinea che "il finanziamento di Regione si configura come un sostegno molto concreto al territorio della Pianura bergamasca. Un risultato che stiamo ottenendo grazie alla proficua sinergia istituzionale con i Comuni coinvolti. La nuova caserma sarà uno strumento importante nell'opera di tutela della nostra sicurezza che i Carabinieri garantiscono quotidianamente. È necessario infatti che le forze dell'ordine possano disporre di strutture funzionali e il contributo di Regione segnala il nostro impegno in questo senso"