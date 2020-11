Acea, Gola: 'Reagito in modo costruttivo e rapido a emergenza Covid'

10 novembre 2020 a

a

a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo reagito in modo costruttivo e rapido" all'emergenza coronavirus. "Siamo riusciti senza discontinuità a passare in tempi estremamente rapidi dal lavoro di ufficio a quello a distanza. Anche sul 'field' siamo riusciti a lavorare senza discontinuità anche grazie al lavoro sulla digitalizzazione che era stato fatto negli anni precedenti". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola in occasione della presentazione dei risultati dei primi nove mesi sottolineando che "l'epidemia Covid-19 ha velocizzato la diffusione di nuove modalità di lavoro e richiesto la promozione di una cultura aziendale solida e condivisa anche da remoto".