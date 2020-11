Acea: confermata guidance 2020, ebitda superiore all'8% rispetto a 2019**

10 novembre 2020 a

a

a

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Acea conferma la guidance per il 2020 che "prevede un aumento dell'ebitda superiore all'8% rispetto al 2019; investimenti sostanzialmente in linea con il 2019; un indebitamento finanziario netto compreso tra 3,45 miliardi di Euro e 3,55 miliardi di Euro". Lo rende noto il gruppo energetico che oggi ha diffuso i risultati dei primi nove mesi. Acea, si legge ancora, "conferma la volontà di realizzare importanti investimenti in infrastrutture che, mantenendo la solidità della struttura finanziaria, producano un impatto positivo sulle performance operative ed economiche del gruppo". Il debito al 30 settembre 2020, sottolinea Acea, "è regolato per l'82% a tasso fisso, garantendo la protezione da eventuali rialzi dei tassi di interesse nonché da eventuali volatilità finanziarie o creditizie. La durata media del debito a medio/lungo termine al 30 settembre 2020 è pari a 5,6 anni. Il costo medio del debito si è ridotto dal 2,15% del 31 dicembre 2019 all'1,76% al 30 settembre 2020".