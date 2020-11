Varese: ai domiciliari aggredisce e minaccia vicini, torna in carcere

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Ha aggredito e colpito con una testata un vicino di 80 anni, minacciandolo di morte. La polizia ha arrestato a Varese un uomo di 23 anni, già agli arresti domiciliari per rapina, e lo ha portato in carcere. Il 23enne aveva comportamenti molesti e aggressivi nei confronti dei suoi vicini di casa, fra i quali molti anziani.

L'ufficio di sorveglianza, valutata la gravità dei comportamenti dell'uomo, ha stabilito il ripristino della detenzione in carcere per il 23enne, ritenuto pericoloso e non compatibile con il regime di detenzione domiciliare.