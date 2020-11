Roma travel show, accordo con Aie per ripartenza turismo

09 novembre 2020 a

Roma, 9 nov. (Labitalia) - Si riconferma l'impegno degli organizzatori di Roma travel show per la ripartenza del settore turistico: con un nuovo accordo con Aie- Associazione italiana editori, il Salone del turismo della capitale annuncia la presenza dell'editoria di viaggi alla seconda edizione della manifestazione, in programma dal 19 al 21 febbraio 2021 a Palazzo dei congressi.

In un periodo in cui le occasioni di incontro si sono molto ridotte a causa dell'attuale emergenza sanitaria, poter ristabilire un contatto tra turisti e operatori del settore (AdV, TO, enti promozionali, editori) è fondamentale: Roma travel show è la prima manifestazione del turismo dedicata all'utente finale, nata con l'obiettivo di promuovere il prodotto turistico nel suo insieme, che al suo debutto a inizio 2020 ha registrato grande interesse da parte di pubblico e operatori, con la presenza di oltre 15 mila visitatori e 120 espositori, tra cui molte agenzie in rappresentanza di tanti tour operator, per un totale di circa 400 presenze effettive e migliaia di operazioni commerciali B2C e B2B.

Grazie alla collaborazione con Aie, gli editori associati interessati potranno partecipare a condizioni agevolate, diventando protagonisti di un appuntamento internazionale che nella Capitale si impegna a promuovere la rinascita della filiera turistica efficiente e sicura. Per il secondo anno Roma travel show si pone quale punto di incontro e unione del turismo organizzato, coinvolgendo tutti gli attori, dalle associazioni di categoria e ai tour operator, e ora anche gli editori specializzati nel settore.