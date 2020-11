Milano: De Corato, 'dopo 200 incidenti con monopattini Comune si arrende e ritira licenze'

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - “Dopo 207 incidenti dal primo giugno ad oggi e averne messo in poche settimane 6mila sulle strade di Milano, e dopo infinite segnalazioni che hanno anche portato la Procura di Milano ad indagare i manager delle otto società di sharing, con quasi sei mesi di ritardo, finalmente l'assessore Marco Granelli si è arreso e ha capito di aver fatto un errore". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, dopo che il Comune di Milano ha revocato la concessione a tre operatori di sharing. “Evidentemente, come ripeto da tempo, la situazione è sfuggita di mano trasformando la città in una vera e propria giungla", ha aggiunto.