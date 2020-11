Milano: Comune revoca licenza a tre società monopattini in sharing

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha notificato a tre operatori di monopattini elettrici in condivisione la revoca dell'autorizzazione a effettuare attività sul territorio di Milano. Lo comunica Palazzo Marino. Dall'inizio della sperimentazione dello sharing di monopattini, il Comune ha avviato un monitoraggio dei veicoli messi a disposizione dei cittadini e del rispetto delle regole definite nell'avviso pubblico. A fronte di diverse rilevazioni di irregolarità a carico degli operatori e di reiterazione di comportamenti non conformi alle regole definite negli avvisi pubblici, si spiega, si è reso necessario arrivare la revoca che impone ai tre operatori la cessazione delle attività e il ritiro dei veicoli entro metà novembre. In particolare sono state riscontrate anomalie sul sistema di moderazione della velocità e della sosta.

"I monopattini consentono spostamenti agili e capillari, si integrano con la rete del trasporto pubblico e rappresentano un sistema innovativo e sostenibile -si sottolinea dal Comune- ma gli elementi a favore della sperimentazione attuata dal Comune di Milano non prescindono dalla sicurezza del mezzo e dall'utilizzo regolare del veicolo".