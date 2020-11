Imprese: Bonomi, 'governo prenda decisioni coraggiose per futuro Paese'

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Il governo prenda "decisioni coraggiose" per il futuro del Paese. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aprendo il webinar ‘Capitale Italia: la cultura imprenditoriale per la rinascita del Paese'. Come imprenditori, ha sottolineato Bonomi, "non chiediamo a chi ci governa di essere folli", come chi fa impresa, che affronta con coraggio la propria attività, "ma solo di avere il coraggio, la determinazione di prendere decisioni coraggiose per il futuro dei nostri figli e per tutti noi. Il coraggio del futuro. Questa è per noi la cultura d'impresa", ha spiegato.