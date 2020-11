CPS Energy e VIA annunciano una partnership per il gas naturale rinnovabile

09 novembre 2020 a

Il gas biometano creato dalla decomposizione delle discariche alimenterà il parco autobus locale

SAN ANTONIO, Texas, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- CPS Energy e VIA Metropolitan Transit annunciano i dettagli di una nuova partnership per la fornitura di carburante, a partire dal 2021, che fornirà Gas Naturale Rinnovabile (GNR), creato dal biogas da discarica, al parco veicoli di oltre 500 autobus di VIA.

L'annuncio evidenzia la partnership di CPS Energy con il fornitore di mobilità della regione per la fornitura di combustibile rinnovabile da utilizzare nel suo parco veicoli a gas naturale compresso (GNC). VIA ha un portafoglio attivo diversificato di veicoli, composto da 502 autobus alimentati principalmente a gas GNC, con alcuni veicoli ibridi diesel-elettrici, elettrici, diesel e a propano. La conversione di VIA a un parco veicoli a gas GNC è iniziata nel 2017 ed è stata progettata per ridurre le emissioni di NOx del 97% rispetto agli autobus diesel sostituiti. Questa partnership unica nel suo genere sostiene gli sforzi di VIA per essere responsabile nei confronti dell'ambiente, fornendo un prodotto con emissioni di carbonio da nulle a basse per alimentare i propri veicoli.

"CPS Energy pensa a livello globale e agisce a livello locale per portare soluzioni innovative alla nostra comunità. Siamo entusiasti di questa nuova avventura con la società di trasporti pubblici a lungo termine di San Antonio", ha dichiarato Paula Gold-Williams, Presidente e CEO di CPS Energy. "VIA è stata un grande leader e partner in molti degli sforzi della nostra comunità. Ora sia CPS Energy che VIA stanno facendo insieme questo importante passo in avanti per contribuire a migliorare l'ambiente. È importante sottolineare che il GNR, una nuova tecnologia, contribuirà a ridurre l'impronta di carbonio di San Antonio. Per CPS Energy si tratta anche di una componente in più della nostra strategia creativa Flexible PathSM, progettata per sfruttare le opportunità emergenti di gestione ambientale, mentre al contempo manteniamo le fatture dei nostri clienti convenienti e i nostri servizi affidabili".

In natura, il processo di decomposizione della discarica produce metano, che senza intervento viene rilasciato nell'aria. In alternativa, il GNR utilizza il metano per creare il biometano rinnovabile e sostenibile dal punto di vista ambientale. Il GNR può essere miscelato ed è intercambiabile con il gas naturale tradizionale. Il gas naturale potenziato viene poi distribuito normalmente attraverso le linee del gas esistenti a San Antonio.

Quando viene utilizzato come carburante per veicoli, il GNR fornisce un sostanziale beneficio ambientale: una riduzione dell'85% delle emissioni di CO2 rispetto al gasolio. La distribuzione e l'utilizzo del GNC sottolinea sia l'obiettivo di CPS Energy che quello di VIA di ridurre le emissioni e preservare l'ambiente e dovrebbe essere disponibile per il parco veicoli a GNC di VIA nell'autunno del prossimo anno.

"Questo è un naturale passo avanti nella nostra continua collaborazione con CPS Energy per fornire un futuro più pulito e 'verde' grazie all'uso di energia rinnovabile", ha detto il Presidente/CEO di VIA, Jeffrey C. Arndt. "L'incorporazione della tecnologia del carburante GNR fa parte dell'impegno costante di VIA per offrire opzioni di transito sostenibili che mantengono San Antonio in movimento".

VIA gestisce la più grande stazione di rifornimento di GNC della nazione per alimentare il suo parco veicoli a GNC. L'aggiunta di carburante GNR includerà l'uso delle infrastrutture esistenti, ampliando al contempo la collaborazione di VIA con CPS Energy.

EDL, un produttore globale di energia sostenibile e distribuita, con sede in Australia,progetterà, costruirà, possiederà e gestirà l'impianto di produzione di GNR a Converse, Texas. Il GNR sarà iniettato nel sistema di gas naturale di CPS Energy. L'inaugurazione del nuovo impianto è prevista entro la fine di quest'anno, con un calendario di completamento previsto per l'autunno 2021.

A livello globale, i cambiamenti per ridurre le emissioni e preservare l'ambiente sono un obiettivo significativo. Da parte sua, CPS Energy è pronta a fornire ai clienti fonti di carburante affidabili per aiutare a rifornire i loro veicoli.

Informazioni su CPS Energy

Fondata nel 1860, CPS Energy è la più grande azienda pubblica nazionale di elettricità, gas naturale ed energia, che fornisce un servizio sicuro, affidabile e a prezzi competitivi a 860.934 clienti di elettricità e 358.495 clienti di gas naturale a San Antonio e in parti di sette contee limitrofe. Le bollette energetiche combinate dei nostri clienti sono tra le più basse delle 20 città più grandi della nazione, generando al contempo 8 miliardi di dollari di entrate per la città di San Antonio da oltre settanta anni. In qualità di partner affidabile e forte della comunità, ci concentriamo continuamente sulla creazione di posti di lavoro, sullo sviluppo economico e sugli investimenti nel settore dell'istruzione. Fedeli alla nostra filosofia del People First, siamo motivati dalla nostra forza lavoro qualificata, il cui impegno verso la comunità è dimostrato dal volontariato dei nostri dipendenti nella restituzione alla nostra città e dai programmi volti al portare valore ai nostri clienti. CPS Energy è tra i primi acquirenti pubblici di energia eolica nella nazione e il numero uno in Texas per la generazione di energia solare.

Informazioni su VIA Metropolitan Transit

VIA fornisce opzioni di trasporto sicure e affidabili che offrono opportunità a milioni di passeggeri ogni anno. VIA serve 14 città membri e le aree non incorporate della contea di Bexar, operando sette giorni alla settimana su 92 linee e opzioni di mobilità su richiesta che collegano la nostra comunità, sostengono la vitalità economica e migliorano la qualità della vita in tutta la nostra regione. Nel 2019, VIA ha fornito quasi 37 milioni di corse in tutta San Antonio e la contea di Bexar, e continua a fornire servizi essenziali in un ambiente sicuro. Per maggiori informazioni, visita VIAinfo.net. Seguici su Facebook, Twitter e Instagram.

