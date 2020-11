Coronavirus, Manfredi: "Società ospedalo-centrica non più sostenibile"

09 novembre 2020 a

a

a

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - Con l'emergenza coronavirus "quello che oggi tocchiamo con mano è che un'idea molto ospedalo-centrica non è più sostenibile" soprattutto "per una società fatta da persone sempre più anziane" e per questo "ci vuole un nuovo concetto di prossimità" che "si può ottenere solo con le nuove tecnologie, con grande vantaggio per il paziente e per lo Stato" riguardo i "servizi al cittadino". A rilevarlo è stato il ministro dell'Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo alla conferenza stampa virtuale "Healthtech Innovation Hub - Il polo per lo sviluppo delle tecnologie mediche in Italia", organizzata dall'Università Federico II di Napoli.