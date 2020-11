Coronavirus: dg ospedale Monza, 'chiesto a Regione attivi militari e protezione civile'

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - L'ospedale di Monza al collasso per i troppi ricoveri per Covid19 ha chiesto aiuto alla Regione Lombardia, chiedendo anche militari. E' quanto sottolinea il dg dell'azienda ospedaliera, Mario Alparone, in una nota.

"Ho già chiesto a Regione Lombardia - dice lanciando l'allarme sulla situazione dell'ospedale - l'attivazione di forze esterne, quali militari e Protezione civile. Nel frattempo abbiamo acquisito 45 infermieri di comunità e 34 infermieri da procedure, a tempo determinato, oltre al completo turn over di infermieri ed Oss".

Da domenica all'ospedale è stata presa la decisione di sospendere temporaneamente l'accettazione dei pazienti non gravi nei Pronto Soccorso. A oggi ci sono 450 pazienti ricoverati per Covid all'Asst Monza, di cui 43 in terapia intensiva al San Gerardo di Monza, e 95 all'ospedale di Desio. L'Azienda gestisce anche un modulo di 10 posti letto in fiera.