Coronavirus: dg ospedale Monza, 'abbiamo 340 operatori positivi, serve aiuto'

09 novembre 2020

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - "La capacità di mantenere attivo un ospedale dipende dall'equilibrio tra entrate ed uscite di pazienti. Questo equilibrio da circa una settimana è compromesso". Il dg dell'azienda ospedaliera di Monza, Mario Alparone, lancia l'allarme sulla situazione in cui versa il San Gerardo di Monza, insieme a quello di Desio, sotto pressione da settimane per i ricoveri Covid19.

Il motivo del 'collasso' è duplice: "Il primo - spiega - dipende dal fatto che i trasferimenti di pazienti che prima venivano assorbiti dagli altri ospedali della Brianza ora è venuto meno e diventa urgente che si attivino maggiormente trasferimenti anche verso ospedali meno colpiti dal nostro. Il secondo - aggiunge - dipende dal fatto che abbiamo un numero straordinario di operatori positivi, circa 340 perché siamo noi l'epicentro della pandemia ora".

Il dg si aspetta "di essere supportato come noi abbiamo supportato gli altri in fase uno". Il personale, continua, "era sufficiente in “tempo di pace”, a questo si riferisce una ooss quando parla delle rassicurazioni che avrei dato ma non a questa eccezionale situazione”.