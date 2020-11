Coronavirus: Conte, 'pandemia ci sfida, prepariamoci a rinascita'

09 novembre 2020 a

Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "L'anno che ci aspetta non è semplice. Le pandemie ci sfidano in termini di resilienza ma anche di creatività. Ci dobbiamo preparare, proprio adesso, in questo momento, alla rinascita. Sembrano parole drammaticamente poco attuali, ma io le pronuncio con la consapevolezza che, con l'impegno di tutti, riusciremo a tornare ad una vita più serena e a migliorare il nostro Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo nel corso della cerimonia per l'apertura dell'anno accademico dell'università Luiss Guido Carli.