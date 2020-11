Como: usura ed esercizio abusivo dell'attività bancaria, tre arresti

09 novembre 2020 a

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - E' in corso, dalle prime ore di questa mattina, un'operazione di polizia giudiziaria nei confronti di tre persone residenti in provincia di Como per i reati in materia di usura, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività bancaria. Il blitz, coordinato e diretto dalla locale procura, vede impegnati numerosi finanzieri, per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare - due le persone in carcere e uno ai domiciliari -, nonché di 14 decreti di perquisizione e sequestro. I dettagli dell'operazione ribattezzata 'Chi vuol essere milionario' saranno resi noti nel corso di una videoconferenza, presieduta dal procuratore di Como Nicola Piacente, in programma alle ore 10.