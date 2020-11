Como: usura con tassi fino al 600%, tre arresti, affari anche con il Covid (3)

09 novembre 2020 a

(Adnkronos) - A fronte dei "plurimi episodi di usura contestati e di ulteriori prestiti accertati", Panfili e Barrasso sono accusati, ai sensi dell'articolo 132 del Testo unico bancario, di avere abusivamente esercitato, a partire dal 2012, una attività finanziaria. Le dichiarazioni della vittima risultano "riscontrate dall'attività di intercettazione ed appostamento da parte della Guardia di finanza, che ha permesso di accertare che l'attività di usura è proseguita anche nel periodo di piena emergenza da Covid 19", si sottolinea nella nota della procura di Como.

Per il solo imprenditore da cui è nata l'indagine, i prestiti ammontano a 1.000.000 di euro. L'impegno alla restituzione ha riguardato 1.600.000 euro. "Almeno 10 sono le persone, oltre a De Benedetto, che sono state indotte a rivolgersi agli indagati per ottenere prestiti", secondo gli inquirenti. Per Barrasso, "il profitto dell'attività usuraria accertato è pari a 390.000 euro, per Gregorio è pari a 200.000 euro, per Panfili è pari a 258.000 euro circa".