Como: usura con tassi fino al 600%, tre arresti, affari anche con il Covid (2)

(Adnkronos) - Panfili è anche accusato di una serie di episodi di usura caratterizzati dall'applicazione di tassi di interesse annui del 13,7%, del 20%, del 23% ai danni di altri tre debitori (tra questi la titolare della gestione di una casa vacanze). In due casi, i prestiti sarebbero stati garantiti dai debitori con la concessione di un'ipoteca volontaria su di un immobile a Nesso per un valore di 60.000 euro, con l'impegno alla restituzione in 120 rate da 500 euro a fronte di un prestito di circa 26.000 euro, con la concessione di un'ipoteca volontaria di 100.000 euro - a fronte di un prestito di pari importo - su un'abitazione di Como successivamente trasferita a una delle figlie del Panfili con una vendita simulata di 173.000 euro.

Nel terzo caso, a fronte di un prestito di 60.000 euro, Panfili avrebbe ottenuto il trasferimento in favore di una delle figlie del diritto di proprietà di un immobile a Capiago Intimiano del valore di 152.900. Stipulava altresì con il debitore un accordo di riacquisto dell'immobile mediante versamento di 60 rate mensili da 400 euro ciascuna e di una rata finale di 128.600 euro.

Barrasso è accusato di usura ai danni dell'amministratore unico di una srl e del compagno di questa per avere preteso, a fronte di un prestito di 80.000 euro, interessi pari a oltre il 19% annuo e in particolare si faceva trasferire dai debitori, titolari di un bar, il diritto di proprietà di un immobile ad Argegno, per un corrispettivo di 153.000 euro, concordando il successivo riacquisto per il corrispettivo di 265.000. Altre situazioni debitorie sarebbero state ripianate con la cessione di immobili in varie località (Inverigo, Alzate Brianza, Cadorago) "ma per queste non si è raggiunta la prova della applicazione di tassi usurari", spiega nella videoconferenza il procuratore di Como, Nicola Piacente.