Calabria: fonti governo, elezioni tra 10 febbraio e 15 aprile (2)

09 novembre 2020

(Adnkronos) - Il voto per il presidente della regione, dopo la scomparsa inattesa della governatrice Jole Santelli lo scorso 15 ottobre, avrebbe dovuto tenersi entro e non oltre gennaio. La Regione sarebbe dovuta infatti andare ad elezioni in tempi strettissimi - 60 giorni a partire dal congedo del Consiglio regionale, previsto per domani - ma la pandemia farà slittare l'appuntamento elettorale. Il governo ha infatti stabilito una finestra che va "da 90 a 150 giorni", spiega un altra fonte di governo all'Adnkronos.