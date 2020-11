Usa: Della Vedova, 'ora alternativa a sovranisti anche in Europa e in Italia'

08 novembre 2020 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Joe Biden e Kamala Harris hanno battuto il sovranismo populista di Trump: una grande notizia per i sostenitori della società aperta e del multilateralismo. Ora sta a noi costruire una alternativa vincente a sovranisti e populisti, in Europa come in Italia, Paese dove sovranisti e populisti sono sia all'opposizione con Salvini e Meloni quanto in maggioranza con il M5S”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.