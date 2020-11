Ricerca: rinviata assegnazione premio Regione Lombardia

08 novembre 2020 a

a

a

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Saranno aperte fino al 9 marzo 2021 le candidature al premio 'Lombardia è Ricerca'. A causa della pandemia, non si terrà oggi, come avviene l'8 novembre di ogni anno, la premiazione al Teatro alla Scala di Milano in cui viene assegnato il riconoscimento di un milione di euro a donne e uomini di scienza che si sono distinti per l'elevato valore delle loro scoperte. Potranno essere candidate scoperte provenienti da ogni parte del mondo a patto che i fondi vinti con il Premio 'Lombardia è ricerca' siano investiti in Lombardia in collaborazione con un centro di ricerca locale per lo sviluppo della scoperta.

La Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, giunta alla sua quarta edizione, è stata ricordata in un video girato nel teatro milanese dal presidente della giunta regionale, Attilio Fontana, e dal vicepresidente Fabrizio Sala. "La cerimonia di assegnazione del Premio 'Lombardia è ricerca' - sottolinea Fontana- quest'anno non si terrà. Abbiamo comunque voluto essere qui, al teatro alla Scala, per lanciare un messaggio: nonostante l'epidemia, i nostri scienziati hanno continuato a lavorare e la ricerca non si è mai fermata. Così come continua il nostro premio, da più parti ritenuto di levatura internazionale".

Sala ha sottolineato che "negli anni questo premio ha significato cercare l'eccellenza e investire nel futuro per renderlo concreto. Il nostro obiettivo è rafforzare la competitività scientifica della nostra Regione e a contribuire a creare nuove opportunità di studio e di lavoro per i nostri ricercatori. A loro un grazie immenso per non essersi mai fermati, anche in questi mesi così difficili".