Pavia: alla guida con 60 grammi di marijuana e hashish, denunciato

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - E' stato sorpreso alla guida della propria vettura in possesso di 60 grammi fra marijuana e hashish, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in violazione delle norme anti-Covid. Un uomo di 23 anni è stato fermato dai carabinieri a Olevano di Lomellina, in provincia di Pavia, e denunciato. I militari, durante un servizio di controllo, lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso 50 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish. Inoltre il 23enne si è rifiutato di sottoporsi a un controllo sanitario.

L'uomo è stato quindi denunciato per detenzione di stupefacenti, sanzionato per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, con ritiro della patente e sequestro dell'auto, e sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, in quanto in strada senza giustificato motivo.