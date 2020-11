Natale: Milano, dal Comune 75mila euro per luminarie in quartieri decentrati

08 novembre 2020 a

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Il Comune di Milano ha approvato le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di luminarie e addobbi nelle vie e assi commerciali cittadini in occasione delle prossime festività natalizie. L'amministrazione mette a disposizione un contributo di 75 mila euro, per un massimo 3 mila euro per ogni singolo progetto, a favore di associazioni di via, associazioni di categoria, istituzioni e comitati di quartiere che, in questo periodo contraddistinto dall'emergenza Covid, vogliono e sono in grado di ideare e realizzare con proprie risorse, senza fare ricorso a sponsor, decorazioni e installazioni luminose a carattere natalizio, lungo le vie e gli assi commerciali soprattutto nei quartieri decentrati della città.

“L'amministrazione – spiega l'assessora comunale alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani – vuole sostenere tutte quelle realtà come Associazioni di Via e di Categoria e comitati di negozianti che, nonostante l'attuale e difficile contesto economico dettato dell'emergenza Covid, vogliono mantenere vive le nostre vie. Le luminarie sono un segno di luce e di speranza, utile a rinsaldare il profondo legame tra il tessuto commerciale della città e i suoi abitanti, favorendo il sostegno e la partecipazione dal basso di associazioni e comitati il cui lavoro, soprattutto in questo momento, è fondamentale per mantenere vivi tanti quartieri esterni al centro città”.

Le luminarie potranno essere allestite a partire dal primo novembre e il periodo di accensione è previsto dal 21 novembre al 10 gennaio 2021. Lo smontaggio delle strutture dovrà avvenire entro il 31 gennaio a cura dei soggetti proponenti.