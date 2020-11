Coronavirus: Sala, 'è momento di resistere e rispettare regole'

08 novembre 2020 a

Milano, 8 nov. (Adnkronos) - "Al momento si deve resistere e rispettare le regole". Lo scrive il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un post su Instagram, sotto una foto che ritrae una strada di Sant'Ambrogio di Zoagli, in Liguria, dove Sala ha una casa. "Spero che presto ci potrò tornare e che ognuno potrà andare dove vuole", dice riferendosi alle restrizioni introdotte dall'ultimo Dpcm per contrastare la diffusione del coronavirus.