Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Ho appena visionato un video dove il neo commissario Zuccatelli grida che la mascherina non serve a un c... e che per beccarsi (e meritarsi) il virus bisogna baciare una persona per almeno 15 minuti e con la lingua in bocca. Spero sia un video fake. Spero sia ... Crozza ! Spero..." Lo dice il senatore di Forza Italia Francesco Giro.