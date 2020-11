Calabria: Bernini, 'da governo accanimento diabolico contro regione'

08 novembre 2020 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Dopo il fallimento di Cotticelli, sponsorizzato dalla ex ministra della Salute, il governo per rimediare ha scelto lo stesso criterio nominando commissario alla Sanità calabrese un esponente del partito dell'attuale ministro, le cui competenze sono quantomeno discutibili. La lottizzazione resta dunque l'unica cifra politica di questa maggioranza, che invece di ammettere i suoi errori li sta facendo pagare a un'intera regione costretta al lockdown solo per colpa delle scelte sciagurate dei due governi Conte. Un accanimento diabolico”. Lo afferma la capogruppo di Fi al Senato Anna Maria Bernini.