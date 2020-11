Usa: Netanyahu, 'congratulazioni a Biden, grande amico di Israele'**

08 novembre 2020 a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris. Joe, abbiamo avuto un lungo e caloroso rapporto personale per quasi 40 anni e ti conosco come un grande amico di Israele. Non vedo l'ora di lavorare con entrambi per rafforzare ulteriormente la speciale alleanza tra gli Stati Uniti e Israele". Ad affermarlo in un tweet è il premier israeliano, Benjamin Netanyahu commentando l'annuncio dell'elezione di Biden alla Casa Bianca.