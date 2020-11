Manovra: Castelli, 'non si tocca, già scritto con occhio a necessità risorse'**

08 novembre 2020 a

a

a

Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Le scelte che abbiamo fatto sulla manovra erano state fatte in un momento di totale consapevolezza dell'emergenza. Abbiamo voluto fortemente una manovra che avesse dei punti saldi come le misure di decontribuzione agli under 35 per noi è una misura necessaria che è ottima per la ripartenza ed è ottima per continuare ad avere una riduzione del costo del lavoro che è un dramma in questo paese. Queste misure si tengono ma si tengono tutte le misure previste". Ad affermarlo ai microfoni di 'Radio 24' è il viceministro dell'Economia, Laura Castelli ribadendo che la manovra "non si tocca, non c'è bisogno. E' stata scritta con un occhio alla necessità di risorse" per far fronte all'emergenza. "Ci sono da parte 4 mld. Speriamo di no ma se ci fosse bisogno di altre risorse ce ne saranno altre".