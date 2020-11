Elezioni Usa, Biden: "Numeri sono chiari, vinceremo"

07 novembre 2020 a

Washington, 7 nov. (Adnkronos) - Non abbiamo ancora risultati chiari, ma "vinceremo questa sfida". Lo ha detto Joe Biden parlando a Washington. "Non possiamo ancora dichiarare la vittoria finale - ha aggiunto - ma i numeri ci dicono che è evidente: vinceremo questa sfida''.

Biden parla di ''una netta maggioranza'' e ''oltre 300 voti dei grandi elettori''. "Vinceremo questa gara. Guardate cosa è successo da ieri. In Georgia eravamo indietro, ora siamo in vantaggio e vinceremo quello stato. Ventiquattro ore fa eravamo indietro in Pennsylvania, e vinceremo la Pennsylvania. E ora siamo avanti, ma stiamo vincendo in Arizona, stiamo vincendo in Nevada, qui il ​​nostro vantaggio è raddoppiato", ha sottolineato affermando subito dopo: ''La democrazia funziona. I vostri voti saranno contati tutti. Non mi interessa quanti cercheranno di fermarlo. Non permetterò che accada''.

Ma ''dobbiamo restare calmi e pazienti'', è l'appello di Biden per il quale il tempo di attesa nel conoscere l'esito finale del voto ''non sarà tempo sprecato, sto già pensando al vostro futuro e lavorando per questo''. E ha ammesso che in questo momento negli Stati Uniti ci sono ''tensioni molte elevate'' e che è necessario un ''piano economico per la crescita''.

Quindi un appello a mettere fine alla ''rabbia e ala demonizzazione'' in politica. ''La grande maggioranza dei 150 milioni di americani che hanno votato vogliono che la nostra politica sia libera dal veleno'', ha detto. ''Le persone vogliono unirsi e non dividersi'', ha sottolineato.

"Non sarà facile, ma dobbiamo provarci. La mia responsabilità come presidente sarà quella di rappresentare l'intera nazione e voglio che sappiate che lavorerò tanto per coloro che hanno votato contro di me tanto quanto per quelli che hanno votato per me", ha detto allora Biden. 'Dobbiamo solo ricordare chi siamo. Questi sono gli Stati Uniti d'America. E non c'è mai stato niente, niente che non siamo stati in grado di fare, che non siamo stati in grado di realizzare quando l'avremo fatto insieme", ha aggiunto.

''Voglio che tutti sappiano che dal primo giorno metteremo in atto il nostro piano per controllare questo virus'', ha dichiarato Biden aggiungendo: ''Non possiamo salvare nessuna delle vite che abbiamo perso, ma possiamo salvare molte vite nei prossimi mesi''. ''Non abbiamo tempo da perdere'', ha affermato.