Coronavirus: Piaggio, servizio acquisto moto e scooter online per chi abita in zona rossa

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Il gruppo Piaggio attiva un servizio straordinario per garantire la possibilità di acquistare scooter o moto anche a chi abita nelle nuove zone rosse istituite per limitare la diffusione del coronavirus. Via web si potrà acquistare un nuovo veicolo, scegliendo la versione preferita, condurre una permuta, definire le modalità di acquisto, usufruire delle promozioni e delle diverse forme di finanziamento e ricevere la nuova moto o lo scooter direttamente al proprio domicilio.

Accedendo alle pagine web dei brand del gruppo (aprilia.com, motoguzzi.com, piaggio.com e vespa.com), sarà possibile gestire in remoto tutto il processo di acquisto anche grazie all'assistenza telefonica fornita dal dealer prescelto che seguirà tutte le fasi della vendita, fino alla consegna.

I punti vendita, con le relative officine, rimarranno comunque aperti anche nelle zone rosse, nel rispetto delle normative in vigore, per garantire i servizi ai clienti dei brand Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio e Vespa.