Coronavirus: Pedica, 'Mes rischia di far saltare governo, grillini siano responsabili'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “La scintilla che rischia di far saltare il governo rossogiallo di Giuseppe Conte è il Mes. Il Pd timidamente è tornato a chiedere all'esecutivo di smettere di tergiversare e di attingere ai fondi europei. Anche Speranza è stato chiaro: servono soldi per aiutare la sanità e le vite umane. Ma i grillini continuano a fare orecchie da mercante. Peccato che non abbiano capito che non siamo più ai tempi del Vaffa day. Ora hanno responsabilità di governo e i tempi sono cambiati. E, soprattutto, dopo il coronavirus, è cambiato il nostro Paese, che adesso più che mai ha bisogno di gente responsabile e con una visione ampia del futuro". E' quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd.