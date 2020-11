Wto: slitta nomina nuovo direttore generale

06 novembre 2020 a

Roma, 6 nov. - (Adnkronos) - Slitta la nomina del nuovo direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto). Infatti la riunione del Consiglio generale prevista per il 9 novembre per esaminare la nomina è stata rinviata. A darne notizia l'ambasciatore David Walker, presidente del Consiglio generale, che sta gestendo il processo per la sostituzione del brasiliano Roberto Azevêdo, che si è dimesso un anno prima della fine del suo mandato per diventare come vicepresidente di PepsiCo, il colosso del beverage.

Dietro questo slittamento potrebbero esserci le resistenze di Washington che a fine ottobre aveva bloccato la nomina di Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra delle Finanze della Nigeria, sebbene la sua candidatura godesse del sostegno pressoché unanime degli altri 164 stati membri. L'altro candidato alla carica è Yoo Myung-hee, l'attuale ministra del Commercio della Corea del Sud.