Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - La madre diciasettenne del neonato trovato cadavere alla periferia di Trapani viene sentita in questi minuti dal magistrati di turno della Procura dei minori. Secondo una prima ricostruzione, come apprende l'Adnkronos, il neonato sarebbe stato gettato dalla finestra subito dopo il parto. Il piccolo sarebbe morto all'istante per le gravi ferite riportate.