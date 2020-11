06 novembre 2020 a

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Sarà interrogata nei prossimi giorni la ragazza di 17 anni, madre del neonato trovato morto con il cranio fracassato nel cortile di un residence alla periferia di Trapani. La giovane si trova in ospedale per un intervento delicato e, come apprende l'Adnkronos, potrà essere sentita dalla Procura dei minori solo quando starà meglio.