Teatro: in Lombardia spettacoli in streaming su portale Regione (2)

06 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Gli spettacoli dei teatri, in Lombardia, saranno comunque fruibili, anche se in modo virtuale. L'obiettivo della Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore Stefano Bruno Galli - è triplice. Tenere i teatri aperti seppur in modalità streaming, far lavorare gli artisti e continuare a offrire cultura a tutti. Vogliamo dare un segnale chiaro e preciso: far 'vivere' le attività ed entrare nelle case dei cittadini offrendo cultura. Questa modalità di fruizione degli spettacoli è rispettosa delle regole e dei diritti degli artisti e degli spettatori".

Il primo evento previsto con questa modalità di fruizione coordinata da Regione Lombardia si terrà questo pomeriggio al Teatro Grande di Brescia, nell'ambito di 'Opera Lombardia in streaming'. Previsto il 'Werther' di Jules Massenet con Karina Demurova, Maria Rita Combattelli, Guido Dazzini, Alberto Comes, regia Stefano Vizioli, direzione d'orchestra Francesco Pasqualetti. Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma completo dei singoli teatri, che si configura come una sorta di programma regionale, senza sovrapposizioni in modo da consentire al pubblico di seguirli tutti.