Scuola: Ronzulli, 'ora braccio di ferro anche tra Tar'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Dopo lo scontro con le Regioni messo in piedi dal governo, alimentando anche frizioni tra i vari governatori, adesso siamo al braccio di ferro tra le sezioni dei Tar della Puglia giunti a conclusioni diametralmente opposte circa l'ordinanza con cui Emiliano ha chiuso tutte le scuole della regione, come se la confusione causata dal governo non fosse già sufficiente. Un tiro alla fune nei cui mezzo ci sono, come bandierine, gli studenti e le loro famiglie che si pongono un'unica semplice domanda: si può tornare a scuola o no? Non dovrebbe essere così difficile dare una risposta chiara e inequivocabile, si o no, scuole aperte o chiuse, diritto allo studio garantito o negato?” Così, in una nota, la vicepresidente del Gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.