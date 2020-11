Riforme: Fico, 'giusto discutere di modifiche Titolo V'

06 novembre 2020 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Sono convinto che non ci sia nulla di male a parlare di una riforma nuova del Titolo quinto, di cercare anche, dopo un po' di anni, di capire cosa ha funzionato e cosa no e parlare mettendo al centro la questione delle materie concorrenti, soprattutto parlare di scuola e sanità che rappresentano i nostri pilastri di democrazia, la nostra unità nazionale. Se si apre questo dibattito mi trova d'accordo, fermo restando che questo è il momento in cui il nostro Paese deve resistere, deve essere solidale, deve stringersi intorno alla situazione difficile che stiamo vivendo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite di 'Titolo quinto' su Raitre.

"Lo Stato centrale può riprendersi qualche competenza -ha aggiunto- dobbiamo dibatterne anche per fare un'analisi seria di quello è stato fino adesso senza sparare sentenze in questo momento".