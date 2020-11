Passione smartwatch: numeri da capogiro anche per i modelli più economici

06 novembre 2020 a

(Roma, 6/11/2020) - Roma, 6/11/2020 - La tecnologia fa sempre più passi avanti e tende a studiare nuovissimi software in oggetti sempre più piccoli. Smart-TV, smartphone, smartwatch, sono tutti dispositivi che permettono di dare una marcia in più alla vita quotidiana.

Gli smartwatch fanno parte della cosiddetta tecnologia wearable, ossia indossabile. Negli ultimi anni, diverse multinazionali hanno pensato di produrre questi dispositivi, sin da subito divenuti l'oggetto del desiderio di moltissime persone.

Recenti studi effettuati dalla Strategy Analytics, hanno dimostrato che il nascente settore degli smartwatch ha incrementato le sue vendite del circa 42% solo in un anno, portando il numero effettivo di dispositivi venduti a circa 10 milioni.

Smartwatch: funzionalità e design

Molti consumatori cercano nel dispositivo un aiuto in più per rimanere collegati col proprio smartphone, valorizzandone le funzionalità e velocizzando varie azioni quotidiane.

Lo smartwatch stravolge completamente il concetto del classico orologio. Il dispositivo, infatti, non si limita a segnare l'ora e i minuti, bensì è capace di compiere tantissime altre azioni.

Sarà sempre più facile tenere monitorato il proprio stato di salute proprioperché alcuni smartwatch presentano la possibilità di controllare costantemente vari parametri come la frequenza cardiaca o la saturazione del sangue. Altri, invece, permettono al consumatore di usufruire di funzioni fitness che si basano sull'utilizzo di sensori di movimento e del GPS.

Si possono controllare notifiche di messaggi o di chiamate direttamente dal proprio polso. Tuttavia, se alcuni modelli più economici non permettono di collegarsi al proprio cellulare, altri non solo si collegano mediante Bluetooth, ma hanno anche la funzione di effettuare chiamate e di inviare SMS, inserendo una scheda SIM.

La scelta dello smartwatch migliore è del tutto soggettiva anche per il design. Esistono modelli classici con cinturino elegante, ma è possibile trovare in commercio anche dispositivi più sportivi resistenti all'acqua, con cinturini più ergonomici e robusti.

Smartwatch: dispositivo davvero utile o solo una moda?

In commercio è possibile trovare qualsiasi tipo di smartwatch in grado di soddisfare ogni esigenza. Tutti i modelli, però, possono contribuire a migliorare notevolmente la propria routine e stile di vita, tenendo sotto controllo la propria attività cardiaca soprattutto quando si è in movimento.

Oltretutto, sarà possibile controllare la qualità del sonno e gestire al meglio i momenti di tensione e fatica, di tenere d'occhio il proprio peso corporeo, le calorie assunte con gli alimenti e quelle perse con l'allenamento e così via.

Un altro valido motivo per cui ritenere che lo smartwatch sia un dispositivo più che utile, risiede nel fatto che si potrà mettere da parte il cellulare e ricevere le notifiche direttamente dal proprio polso. Inoltre, a seconda delle proprie esigenze, è necessario considerare altri tipi di funzionalità che molti dispositivi offrono. Innanzitutto, basti pensare al sensore di luminosità, che permette al display di essere costantemente leggibile e chiaro.

Molti dispositivi presentano un contapassi integrato per tenere sotto controllo i chilometri effettuati quotidianamente. Altri smartwatch permettono di controllare tutte le fasi del sonno e di impostare la sveglia, oppure di tenere sotto osservazione il proprio ciclo mestruale. Alcuni dispositivi consentono di avere sempre a portata di mano le previsioni meteo, senza la necessità di navigare su Internet.

Smartwatch: compatibilità con altri dispositivi

Prima di acquistare qualsiasi tipo di smartwatch, è bene accertarsi sulla compatibilità richiesta. Ad esempio, i sistemi operativi WatchOs risultano essere compatibili solo con i dispositivi Apple, TizenOs con i modelli Android dalla versione 4.4 in su e, infine, WearOs (Android Wear) con i dispositivi Android dalla versione 4.4 in su.

XW 6.0: di cosa si tratta

Lo smartwatch XW 6.0 si presenta come un dispositivo dal design elegante e fine, ma racchiude diverse funzioni adatte a qualsiasi esigenza. Innanzitutto, il grande valore del dispositivo in questione risiede nel display, con capacità full touch HD: sarà possibile avere sul proprio polso un orologio dai colori perfetti e dal testo chiaro e nitido. Con la batteria a lunga durata, si potrà utilizzare lo smartwatch sfruttando tutte le sue funzioni, senza preoccuparsi del tempo che scorre.

Un altro elemento da tenere in considerazione è proprio il rapporto qualità-prezzo. Molti smartwatch costano molto, sebbene le performance non siano quelle desiderate. XW 6.0 è una garanzia: alta qualità ad un prezzo più che conveniente. Il dispositivo si adatta a tutte le esigenze, da un uso modesto ad un eventuale uso intenso.

Lo smartwatch consente di essere sempre al passo con le notifiche: messaggi, promemoria, sveglia, app, social network e, infine, il trova dispositivo. Tutto ciò è racchiuso in un oggetto piccolo, elegante, compatto e adatto ad ogni occasione.

Oltretutto, è possibile scegliere tra i diversi cinturini in silicone disponibili quale sia quello più adatto ai propri gusti e al proprio stile. Basterà collegarsi al sito ufficiale www.smartwatchxw6.it per scegliere quadrante e cinturino e lo smartwatch XW 6.0 verrà consegnato direttamente a casa con spedizione gratuita.

Per informazioni:

Lo smartwatch XW 6.0 è unico nel suo genere, uno smartwatch in grado di migliorare lo stile di vita. Infatti, sarà possibile avere sempre sotto controllo i propri parametri vitali come il battito cardiaco, la qualità del sonno, la pressione sanguigna, la saturazione del sangue. Oltretutto, XW6.0 è il miglior alleato per uno stile di vita sano ed equilibrato, grazie alla funzione conta passi, conteggio delle calorie assunte e bruciate e l'avviso di inattività.

tel: 011 3224456

e-mail: [email protected]