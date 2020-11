Milano: al mercato anche bancarelle 'non essenziali', segnalazione a prefettura

06 novembre 2020 a

a

a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Alcune bancarelle 'non essenziali', per lo più di capi di abbigliamento, hanno aperto lo stesso questa mattina al mercato scoperto di via Crema, a Milano, nonostante l'ultimo Dpcm lo permetta solo agli operatori alimentari. Il caso è stato segnalato dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto alla prefettura e al nucleo dell'Annonaria, che dovrà vigilare affinché questo non avvenga nuovamente nei prossimi giorni, quando sono previsti altri mercati. I titolari delle bancarelle non sono stati identificati.