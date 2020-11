Il Connaught Bar di Londra è stato nominato il miglior bar al mondo, sponsorizzato da Perrier, nell'Elenco dei migliori 50 bar al mondo del 2020

06 novembre 2020 a

LONDON, 5 novembre 2020 /PRNewswire/ --

L'elenco dei 50 migliori bar del mondo 2020, sponsorizzato da Perrier, è stato annunciato in una cerimonia di premiazione online il 5 novembre alle 15:00, ora del Regno Unito. Nel corso di ampie consultazioni con le figure del settore, la 50 Best Organization ha ricevuto considerevole supporto per la pubblicazione di una classifica volta a unire ancora di più la comunità e a fornire notizie positive man mano che i bar entrano nella fase successiva della ripresa.

Il Connaught Bardi Londra si attesta al primo posto della classifica quale miglior bar al mondo e miglior bar in Europa, sponsorizzato da Perrier. Al secondo posto troviamo il Dante di New York, il miglior bar del Nord America, sponsorizzato da Asahi Super Dry. Il terzo è occupato da The Clumsies, Atene, mentre Atlas di Singapore si è aggiudicato il quarto posto come miglior Bar in Asia, sponsorizzato da Rémy Martin.

Altri premi annunciati prima dell'evento del 5 novembre, figurano Maybe Sammy, Sydney, vincitore del Michter's Art of Hospitality Award; Galaxy Bar, Dubai, vincitore del Campari One To Watch Award; Renato 'Tato' Giovannoni di Florería Atlántico, Buenos Aires, vincitore dell'Altos Bartenders' Bartender Award e della lista 51-100 2020, presentato insieme a Mancino Vermouth.

Elenco completo dei vincitori: www.worlds50bestbars.com/list/1-50

Materiale per la stampa: www.worlds50bestbars.com/media-centre-registration.html

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1323475/50_Best_Bars_2020_Logo.jpg